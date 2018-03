ST. PAUL, Minn. — Le Wild du Minnesota a accordé un contrat de recrue de trois saisons à l’attaquant et olympien Jordan Greenway.

L’équipe a annoncé la nouvelle lundi matin, au lendemain de l’élimination des Terriers de l’Université de Boston en finale régionale de la NCAA.

En 36 matchs avec les Terriers cette saison, Greenway a inscrit 13 buts et 22 aides. Greenway a également représenté les États-Unis aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en février, et il a marqué un but en cinq rencontres.

Âgé de 21 ans, le colosse de six pieds six pouces et 226 livres avait été choisi en deuxième ronde, 50e au total, par le Wild lors du repêchage de 2015 de la LNH.

Originaire de Canton, dans l’État de New York, Greenway rejoindra immédiatement le Wild, qui a rétrogradé l’attaquant Zack Mitchell dans son club-école de la Ligue américaine pour lui faire une place dans sa formation.

Le Wild doit encore disputer sept matchs avant la fin de la saison régulière. Il occupait le troisième rang de la section Centrale avant les matchs de lundi, avec quatre points d’avance sur les Blues de St. Louis et les Kings de Los Angeles. Ces deux équipes luttent pour le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest.