NEW YORK — Le premier-but des Yankees de New York Greg Bird sera opéré mardi pour retirer un éclat d’os dans sa cheville droite et il sera absent pendant une période de six à huit semaines.

Les Yankees ont annoncé la nouvelle lundi.

Âgé de 25 ans, Bird s’apprêtait à disputer une troisième saison avec les Yankees. En 2017, il a maintenu une moyenne de ,190 avec neuf circuits et 28 points produits, quand il a été limité à 48 matchs en raison d’une blessure à la même cheville. Il a ensuite participé à 13 matchs en séries éliminatoires et a frappé pour ,244 avec trois circuits et six points produits.

Bird a également raté l’ensemble de la saison 2016 en raison d’une blessure à une épaule.