SYDNEY, N.-É. — Nicolas Beaudin a fourni un but et deux passes pour aider les Voltigeurs de Drummondville à l’emporter 6-3 face aux Screaming Eagles du Cap-Breton, lundi.

Les Voltigeurs prenaient ainsi les commandes de la série, 2-1. Le match numéro 4 aura lieu mercredi soir, encore une fois au Cap-Breton.

Nicolas Guay, Cédric Desruisseaux, Joe Veleno, Connor Bramwell et Pavel Koltygin ont aussi marqué pour les Voltigeurs, qui ont pu compter sur 21 arrêts d’Olivier Rodrigue.

Adam McCormick, Shaun Miller et Jordan Ty Fournier ont inscrit les buts des Eagles.

Kevin Mandolese a bloqué 24 rondelles sur 29, puis Kyle Jessiman a stoppé quatre tirs sur cinq.

Les Eagles ont pris les devants 1-0 en avantage numérique, à 6:14 au premier vingt. McCormick a fait quelques enjambées à partir de la ligne bleue, puis il a déjoué Rodrigue avec un tir des poignets. Veleno était au cachot pour avoir retenu.

Drummondville a vite riposté avec les Eagles à court d’Egor Sokolov et Noah Laaouan, punis pour avoir accroché et avoir retardé le jeu, à 7:38 et 9:12. Quinze secondes après le début de la deuxième sanction, Guay a marqué du cercle droit à l’aide d’un tir sur réception, sur une passe de Beaudin.

Le Cap-Breton a repris l’avance à 2:13 au deuxième vingt. Miller a profité d’une rondelle libre devant le but, après qu’Isiah Campbell ait voulu marquer en contournant le filet.

Les Voltigeurs ont nivelé le score quelques minutes plus tard. Beaudin a eu beaucoup de temps et d’espace pour un tir des poignets fructueux, du cercle droit.

Les visiteurs ont ensuite pris les devants pour de bon à 12:04, Desruisseaux faisant dévier un tir de Xavier Bernard. Drummondville menait alors 3-2.

Veleno et Bramwell ont ajouté des buts d’assurance à 30 secondes d’intervalle, dans la 16e minute de jeu en deuxième période. Koltygin en a rajouté à 3:43 au troisième tiers, une douzaine de minutes avant le but de Fournier.

Six confrontations vont se poursuivre mardi, dans le circuit Courteau.