NEW YORK — James Reimer a bloqué 32 tirs et signé un quatrième jeu blanc cette saison, lundi, aidant les Panthers de la Floride à l’emporter 3-0 face aux Islanders de New York.

Reimer a aussi obtenu une passe, au cours de son 21e blanchissage en carrière.

Keith Yandle a marqué au premier vingt, puis Nick Bjugstad et Evgenii Dadonov ont fait mouche au deuxième tiers.

La Floride a signé quatre victoires à ses cinq dernières sorties, dominant 16-8 pour les buts.

Christopher Gibson a affronté 41 tirs pour les Islanders, qui ont perdu leurs trois derniers matches. Le club a laissé filer quatre avantages numériques, lundi.