MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé lundi soir au Centre Bell entre les Red Wings de Detroit et le Canadien de Montréal.

Les Red Wings ne tardent pas

À leur escale précédente au Centre Bell, au début de décembre, il avait fallu presque 50 minutes de jeu pour que les Red Wings n’inscrivent leur seul but du match. Lundi, il leur a fallu dix fois moins de temps pour venir à bout de Carey Price et inscrire le premier but de l’affrontement, dès leur premier. L’honneur est revenu à Gustav Nyquist, qui a été laissé complètement seul à proximité du filet du Canadien alors que les défenseurs Brett Lernout et Mike Reilly se sont retrouvés derrière le but de Price. Nyquist a reçu une passe de son vétéran compatriote Henrik Zetterberg et a marqué à l’aide d’un tir sur réception sur lequel Price ne pouvait rien.

Le mystère Jared Coreau résolu

Pour la deuxième fois de sa carrière de moins de 20 matchs dans la LNH, Jared Coreau a eu le mandat d’affronter le Canadien de Montréal. Contrairement à la première occasion, le 16 janvier 2017 à Detroit, il n’a pas été en mesure d’enregistrer un blanchissage. Avec un peu moins de deux minutes à jouer à la période initiale, pendant une punition mineure à Dylan Larkin, Paul Byron a réussi son 19e but de la saison grâce à un tir du revers décoché de l’enclave, que le gardien ontarien de 26 ans n’a pas vu alors que Brendan Gallagher se trouvait devant lui. Après 20 minutes de jeu, Coreau avait reçu 15 tirs, trois de moins que pendant tout le duel de janvier 2017.

Une autre marque personnelle pour Gallagher…

Les choses vont tellement bien pour Brendan Gallagher cette saison qu’il marque des buts de toutes les façons et de tous les angles inimaginables. Durant la cinquième minute de jeu de la période médiane, l’infatigable ailier droit du Tricolore a inscrit son 29e but grâce à un tir du coin gauche de la patinoire qui a donné sur le patin du défenseur Danny DeKeyser avant de se faufiler entre les jambières de Jared Coreau. Avec ce but, qui procurait au Canadien une avance de 2-1, Gallagher récoltait un 48e point cette saison, un autre sommet personnel en carrière.

… et un 30e but!

Brendan Gallagher n’avait pas fini de faire parler de lui en deuxième période. L’attaquant albertain a atteint un plateau sans précédent dans sa carrière en marquant son 30e but de la saison, cinq minutes après avoir permis à son équipe de se bâtir un coussin d’un but. Cette fois, il a doublé l’avance du Canadien en faisant dévier un tir du défenseur Mike Reilly derrière Jared Coreau, qui a vu la rondelle glisser doucement derrière lui… et la ligne rouge.

Les Red Wings déploient leur ailes

Fort dociles pendant la première moitié du deuxième vingt, les Red Wings ont montré un peu plus d’ardeur pendant la deuxième moitié de l’engagement, ce qui leur a permis de retraiter au vestiaire avec un déficit d’un seul but. Auteur du premier but de son équipe, Gustav Nyquist s’est de nouveau retrouvé au coeur de l’action lorsqu’il a décoché un tir de l’enclave peu commode que Carey Price a bloqué sans pouvoir empêcher un retour. Tyler Bertuzzi et Henrik Zetterberg ont tous deux eu l’occasion de pousser le disque derrière le gardien du Canadien, ce qui est arrivé. Le but a finalement été donné à Bertuzzi, son 4e de la saison à 13:41.