NEW YORK — Alex Ovechkin a marqué son 45e but de la saison et les Capitals de Washington ont vaincu les Rangers de New York 4-2, lundi soir.

T.J. Oshie, Matt Niskanen et Evgeny Kuznetsov ont aussi touché la cible pour les Capitals, qui ont remporté une quatrième victoire de suite.

Nicklas Backstrom, qui avait amassé quatre aides samedi contre le Canadien de Montréal, a ajouté deux mentions d’assistance pour porter son total à 44. Philipp Grubauer a réalisé 28 arrêts pour la formation de Washington.

Les Capitals ont accentué à cinq points leur avance sur les Penguins de Pittsburgh au premier rang de la section Métropolitaine. Les Penguins sont les doubles champions en titre de la coupe Stanley.

Lias Andersson a enfilé l’aiguille à son premier match en carrière dans la LNH. Mats Zuccarello a été l’auteur de l’autre réussite des Rangers.

Les Capitals ont fait bouger les cordages quatre fois en première période et ils ont facilement filé vers la victoire par la suite.