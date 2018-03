TAMPA, Fla. — Clayton Keller a amassé un but et une mention d’assistance et les Coyotes de l’Arizona ont surpris le Lightning de Tampa Bay 4-1, lundi soir.

Les Coyotes ont obtenu un but des défenseurs Trevor Murphy, avec son premier en carrière dans la LNH, et Jacob Chychrun. Brendan Perlini a aussi fait scintiller la lumière rouge tandis que le gardien Antti Raanta a bloqué 19 lancers.

Chychrun a marqué le but victorieux lors d’un avantage numérique, à 17:22 du deuxième engagement. Les Coyotes montrent un dossier de 17-12-6 depuis janvier.

Le Lightning devait se débrouiller sans son capitaine Steven Stamkos, qui s’absentait en raison d’une blessure au bas du corps. L’équipe a perdu deux parties de suite pour une deuxième fois en 10 jours.

Nikita Kucherov a inscrit son 38e filet de la campagne et Louis Domingue a effectué 31 arrêts contre l’équipe avec laquelle il a amorcé la saison. Le Lightning occupe le premier rang de l’Association Est depuis le 19 octobre, mais il détient seulement deux points d’avance sur les Bruins de Boston, qui doivent disputer deux parties de plus.