PHÉNIX — Une source bien au fait de l’entente a révélé que les Diamondbacks de l’Arizona ont consenti un contrat de cinq ans et d’une valeur de 24 millions $US au joueur d’avant-champ Ketel Marte.

La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat, lundi, parce que le pacte n’a pas officiellement été annoncé. Le contrat comprend deux clauses optionnelles à l’équipe, d’une valeur totale de 22 millions $.

Âgé de 24 ans, Marte est arrivé la saison dernière en provenance du niveau AAA et il a joué un rôle important à l’arrêt-court pendant que Nick Ahmed et Chris Owings étaient blessés. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,260 avec cinq circuits et 17 points produits en 73 matchs.

Alors qu’Ahmed retrouvera son poste d’arrêt-court cette saison, Marte devrait passer la majorité de son temps à jouer au deuxième coussin.

Marte est arrivé en Arizona en compagnie du lanceur Taijuan Walker, lors d’une transaction envoyant le joueur d’avant-champ Jean Segura aux Mariners de Seattle. Cet échange est survenu peu de temps après que Mike Hazen eut pris les rênes en tant que directeur général des Diamondbacks, avant le début de la dernière saison.