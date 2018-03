CHICAGO — Kevin Labanc a inscrit le but décisif lors de la quatrième ronde des tirs de barrage et les Sharks de San Jose ont battu les Blackhawks de Chicago 4-3, lundi soir, pour enregistrer une huitième victoire de suite.

Labanc s’est presque arrêté devant le gardien des Blackhawks Anton Forsberg, il a effectué une feinte avant de loger la rondelle dans le filet grâce à son revers. Logan Couture a aussi touché la cible en fusillade pour les Sharks, qui connaissent leur meilleure séquence de succès en sept ans.

Patrick Sharp a créé l’égalité 3-3 alors qu’il ne restait que 2:22 à écouler en troisième période et il a forcé une ronde supplémentaire en tir de barrage, alors que les Blackhawks avaient besoin d’un but pour poursuivre la rencontre.

Marcus Sorensen, Evander Kane et Tomas Hertl ont noirci la feuille de pointage pour les Sharks. Martin Jones a repoussé 28 tirs dans la victoire.

La recrue Alex DeBrincat a récolté un but et une mention d’assistance et Connor Murphy a marqué son deuxième but de la campagne pour les Blackhawks, qui ont perdu six de leurs sept dernières sorties. Forsberg a stoppé 35 lancers.