LOS ANGELES — Anze Kopitar a égalé un sommet en carrière en marquant son 34e but de la saison et les Kings de Los Angeles ont blanchi les Flames de Calgary 3-0, lundi soir.

Jonathan Quick a bloqué 23 tirs pour enregistrer un cinquième blanchissage cette saison. Les Kings se sont replacés parmi les huit équipes à participer aux séries dans l’Association Ouest.

Dion Phaneuf a obtenu un but et une mention d’assistance pour les Kings, qui se retrouvent à égalité avec les Ducks d’Anaheim pour le troisième rang de la section Pacifique. Ils ont également dépassé l’Avalanche du Colorado et les Blues de St. Louis pour la première place des équipes repêchées de l’Ouest.

Jeff Carter a aussi enfilé l’aiguille, lors d’un avantage numérique en troisième période.

Mike Smith a repoussé 26 rondelles pour les Flames, qui ont été éliminés de la course aux séries. Durant leur séquence de six revers, les Flames ont été dominés 28-7 au chapitre des buts.