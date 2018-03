PARIS — Lucas Pouille sera la tête d’affiche de l’équipe de France quand elle poursuivra sa quête d’un deuxième titre consécutif en Coupe Davis avec un duel contre l’Italie en quarts de finale.

Classé 10e au monde, Pouille a été sélectionné par le capitaine de la formation française Yannick Noah, en compagnie d’Adrian Mannarino et de Jérémy Chardy. Les spécialistes du double Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont aussi été retenus.

Pouille a offert un 10e titre de la Coupe Davis à la France l’an dernier en gagnant le point décisif contre la Belgique en finale.

Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gaël Monfils sont tous ennuyés par des blessures présentement et ne sont pas disponibles contre l’Italie. Gasquet, qui était blessé à un genou, a effectué un retour à la compétition, mais Noah a mentionné que la transition rapide entre la surface dure et la terre battue représenterait un certain risque pour le vétéran.

L’équipe française se rendra en Italie pour le duel du 6 au 8 avril.