OAKLAND, Calif. — Les A’s d’Oakland ont offert de se charger d’une dette de 136 M $ pour devenir propriétaires du site du Coliseum, dans le but d’y construire un stade qui ne servira qu’au baseball.

Le président des Athletics, Dave Kaval, a récemment fait l’offre aux autorités de la ville d’Oakland et du comté d’Alameda, qui opère le stade.

Les A’s voulaient s’établir au centre-ville, près de Laney College, mais le plan a échoué en décembre. Les décideurs du district ne voulaient plus faire partie de l’aventure.

Mardi, Kaval a dit avoir reçu des échos positifs des officiels du comté d’Alameda. Mercredi, il va rencontrer la mairesse d’Oakland, Libby Schaaf.

«Je suis excité par l’idée de travailler avec les A’s dans leur engagement à rester à Oakland en bâtissant un stade financé par le privé, a dit celle-ci. Nous avons hâte d’analyser le dossier.»

Kaval dit qu’avec son nouveau plan, la ville et le comté vont économiser 20 M $ par année, en lien au service de la dette. Les A’s resteraient ainsi à Oakland, qui va perdre les Warriors et les Raiders d’ici quelques années.

«L’important, c’est que nous voulons être propriétaires de notre domicile, mentionne Kaval. Nous sommes là depuis plus de 50 ans. Les autres clubs s’en vont. Le moteur de l’offre est d’assumer la dette et d’enlever ce fardeau à la ville et au comté.»

Le Coliseum est considéré comme nettement désuet. La saison dernière, le stade n’a attiré en moyenne que 18 219 personnes, se classant avant-dernier dans les grandes ligues à ce chapitre.

Kaval estime que si un plan économique prend forme cette année, le nouveau stade pourrait être inauguré en 2023.