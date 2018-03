LOS ANGELES — Le propriétaire des Dodgers de Los Angeles Mark Walter a indiqué que l’équipe allait faire un don de deux millions de $US afin d’aider les efforts de reconstruction du Porto Rico.

L’an dernier, le Porto Rico avait été dévasté en raison de l’ouragan Maria, qui a sévi au mois de septembre.

Walter a fait l’annonce de ce don à l’organisme Habitat pour l’humanité de Porto Rico, mardi. Le joueur des Dodgers Kike Hernandez, lui-même portoricain, et sa fiancée Mariana Vicente ont choisi l’organisme et ils ont ajouté les 225 000 $ amassés lors de leurs différentes collectes de fonds.

Ce don servira à la reconstruction des maisons endommagées à Humacao, Santa Isabel, Ponce, Patillas et Arroyo ainsi qu’à la construction de nouveaux logements à Guayama.

Selon les estimations du gouvernement, l’ouragan a gravement endommagé ou détruit plus du tiers des 1,2 million de logements occupés sur l’île et plus de 60 000 nouvelles maisons doivent être construites.