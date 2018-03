MONTRÉAL — Quel scénario rêvé pour evenko et ces matchs préparatoires à Montréal. Après deux retraits en neuvième dans un match terne de 0-0, Vladimir Guerrero fils a soulevé les 25 816 spectateurs en donnant la victoire aux siens à l’aide d’un retentissant circuit en solo sur le premier lancer que lui a servi Jack Flaherty.

«C’est ce dont je vais me rappeler de ces deux jours, a raconté Russell Martin. J’étais avec les gars sur le banc et je regardais ça. On aurait dit que le scénario était écrit. (…) J’en ai eu la chair de poule. J’espère que ça nous procurera l’énergie dont on a besoin pour amorcer la saison en force.»

La foule lui a réservé une chaleureuse ovation, forçant Guerrero à revenir pour la première fois sur un terrain des Majeures afin de savourer les hourras de la foule.

«J’ai cherché son lancer et j’ai fait un bon contact; la balle est partie loin!», a -t-il par le truchement de l’interprète des Jays, Josué Peley.

Guerrero est devenu le premier athlète natif du Québec — il a vu le jour à Montréal — à frapper un coup sûr décisif au Stade olympique!

«Mon père l’a sûrement déjà vu, car il devait regarder le match, a ajouté Guerrero. Dès que je suis sorti du vestiaire (lundi), je lui ai téléphoné. Je devrais faire la même chose. Nous avons ce lien entre nous. Même si nous sommes loin l’un de l’autre, nous sommes très proches.»

Mission accomplie

Il s’agit d’une fin digne de Hollywood pour la branche arts et spectacles du Groupe CH, qui peut dire mission accomplie pour une cinquième saison d’affilée avec sa série de deux matchs préparatoires des Blue Jays de Toronto au Stade olympique.

On dit que les bons joueurs de cartes font avec la main qui leur est attribuée. En suivant cette analogie, evenko a réussi un bluff parfait avec une très mauvaise main: des matchs en début de semaine, un adversaire moins sexy — même s’il s’agit d’une grande organisation, les Cardinals de St. louis ne sont pas parmi les plus populaires dans l’imaginaire des amateurs de baseball québécois — et avec en trame de fond, une ambiance d’affrontement entre la mairie et les éventuels propriétaires des Expos 2.0.

Après avoir joué devant 25 335 spectateurs lundi, les deux clubs ont donc attiré un total de 51 151 spectateurs, des chiffres qui ont fait dire à une porte-parole d’evenko qu’il s’agissait d’un succès inespéré.

Pendant ce temps, au Tropicana Field de Tampa Bay, seulement 5042 personnes ont daigné se déplacer pour aller voir le duel entre les Rays et les Tigers de Detroit.

Certains jugeront qu’il s’agit d’acharnement sutr la formation de la Floride. À la lueur des propos tenus plus tôt en soirée par Stephen Bronfman, qui pilote le dossier du retour du baseball à Montréal, ce chiffre pourrait au contraire avoir toute une incidence sur la suite des choses.

Au total, les 10 rencontres des Jays auront donc été jouées devant 445 350 spectateurs au total, soit une moyenne de près de 45 000 spectateurs par match.

Les spectateurs en ont toutefois eu moins à se mettre sous la dent mardi. Le duel terne a suivi des présentations d’avant-match qui n’avaient pas le lustre de ce à quoi evenko nous avait habitués dans le passé.

Visant à honorer l’équipe de 1981, éliminée à une victoire de la Série mondiale par le tristement célèbre circuit de Rick Monday face à Steve Rogers, la cérémonie est tombée à plat.

Deux des quatres joueurs honorés, Chris Speier et Larry Parrish, pourtant à Montréal la veille, ne se sont adressé à la foule que par une vidéo retransmise à l’écran géant. Rogers et Tim Raines ont été chaudement applaudis à leur arrivée sur le terrain. On a ensuite présenté un montage des meilleurs moments de la seule saison où les Expos ont pris part aux séries.

On peut présumer qu’evenko avait gardé cette soirée pour rendre hommage à Vladimir Guerrero. Mais celui qui a été élu au Temple de la renommée en janvier ne s’est pas joint aux festivités, prétextant des raisons personnelles.

Russell Martin, utilisé comme partant au troisième coussin, n’a pas obtenu de coup sûr en deux présences à la plaque et a été retiré à la faveur de Guerrero fils en sixième.

«Je sais que je n’ai pas maintenu une bonne moyenne au camp, mais je vois bien la balle et je me sens bien, a-t-il analysé. Habituellement, ces deux éléments te permettent d’avoir du succès. Je pense que ça va bien commencer, il faut y croire.»

Les Jays n’ont d’ailleurs obtenu que trois coups sûrs dans cette rencontre; les Cards, cinq.

De tels matches se produisent régulièrement dans une saison. Ils sont toutefois plus décevants quand tu ne peux que t’en mettre deux sous la dent par année. La claque de Guerrero est venu faire oublier tout cela et donner envie aux spectateurs de dire: à l’an prochain.