TORONTO — Fred VanVleet a inscrit 15 points pour les Raptors de Toronto, qui ont tenu le coup pour vaincre les Nuggets de Denver 114-110, mardi soir.

Sept joueurs des Raptors ont marqué plus de 10 points dans cette rencontre. DeMar DeRozan et Jonas Valanciunas ont récolté 15 points chacun, Serge Ibaka a terminé la partie avec 13 points tandis que Jakob Poeltl et Pascal Siakam ont tous les deux obtenu 12 points. Kyle Lowry en a ajouté 11.

Les Raptors (55-20), qui ont disputé leur dernier match de la saison contre un adversaire de l’Association Ouest, ne sont qu’à une victoire d’égaler leur record d’équipe, établi en 2015-16.

Nikola Jokic a amassé 29 points pour les Nuggets (40-35), qui tentent par tous les moyens de se glisser parmi les huit équipes à prendre part aux séries dans l’Ouest. Ils ont amorcé la soirée au neuvième échelon, à un match des Timberwolves du Minnesota.

Paul Millsap a fourni 20 points pour la formation de Denver alors que le Canadien Jamal Murray a inscrit 15 points.