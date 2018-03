EDMONTON — Thomas Vanek a enregistré un tour du chapeau et il a ajouté une aide, menant les Blue Jackets de Columbus vers une victoire de 7-3 contre les Oilers d’Edmonton, mardi soir.

Artemi Panarin, Boone Jenner, Cam Atkinson et Markus Nutivaara ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Blue Jackets, qui ont remporté 11 de leurs 12 dernières sorties.

Connor McDavid a récolté un but et deux mentions d’assistance pour les Oilers, qui ont perdu leurs deux derniers matchs. Ryan Nugent-Hopkins et Drake Caggiula ont aussi marqué dans la défaite.

McDavid a atteint le plateau des 100 points pour une deuxième année consécutive et il trône au sommet des meilleurs pointeurs de la LNH, six points devant l’attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov. Il est devenu le huitième joueur de l’histoire de la LNH à avoir inscrit deux saisons de 100 points ou plus avant l’âge de 22 ans.

Les Oilers ont touché la cible trois fois en première période pour prendre les devants 3-0, mais les choses se sont envenimées par la suite, alors que les Blue Jackets ont marqué sept buts sans réplique.

Sergei Bobrovsky a stoppé 22 tirs pour les Blue Jackets. Cam Talbot a amorcé la rencontre pour les Oilers, mais il a été chassé après avoir alloué cinq buts sur 18 lancers. En relève, Laurent Brossoit a cédé deux fois sur neuf tirs.