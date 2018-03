VANCOUVER — Brandon Sutter a obtenu trois points, dont deux buts, et les Canucks de Vancouver ont porté un dur coup aux Ducks d’Anaheim en l’emportant 4-1, mardi soir.

Alex Biega, avec son premier but en plus de trois ans, et Sam Gagner ont également touché la cible pour les Canucks, qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs après avoir subi sept défaites consécutives. Jacob Markstrom a réalisé 23 arrêts.

Andrew Cogliano a été l’unique marqueur des Ducks, qui montrent un dossier de 5-1-1 à leurs sept dernières parties. Ils viennent de terminer un voyage de quatre matchs à l’étranger.

La défaite a cependant fait glisser les Ducks de la troisième position de la section Pacifique à la dernière des deux places donnant accès aux séries dans l’Association Ouest. Les Kings de Los Angeles et les Blues de St. Louis les ont doublés.

John Gibson a bloqué 26 tirs pour les Ducks. Il a été dominant contre les Canucks, montrant un dossier de 6-1-1 avec une moyenne de buts alloués de 1,37 et trois blanchissages contre la troupe de Vancouver.