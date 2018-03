BOSTON — Les Bruins de Boston ont offert une saison de plus au vétéran défenseur de 42 ans Zdeno Chara.

Le vainqueur du trophée Norris en 2009 a accepté les termes d’une prolongation d’une saison et 5 millions $ US. Des clauses de bonis pourraient lui pemettre de mettre la main sur 1,75 million $ de plus.

Chara a marqué sept buts et ajouté 16 aides cette saison, sa 20e dans la LNH. Il mène les Bruins avec un temps d’utilisation moyen de 23 minutes par rencontre et occupe le troisième rang de tous les temps parmi les pointeurs chez les défenseurs, derrière Raymond Bourque et Bobby Orr.

À six pieds neuf, celui qui a pris part à cinq matchs des étoiles est aussi le plus grand joueur de l’histoire de la LNH.