ST. PETERSBURG, Fla. — Le lanceur des Rays de Tampa Bay Nathan Eovaldi devra subir une arthroscopie au coude pour retirer des débris.

Le nom du droitier de 28 ans, qui devait faire partie de la rotation des Rays après s’être remis d’une reconstruction ligamentaire du coude, a été inscrit sur la liste des blessés pour 10 jours.

Eovaldi a maintenu une moyenne de points mérités de 3,24 en 16 manches et deux tiers au camp d’entraînement. Il n’a pas lancé dans les Majeures depuis le 10 août 2016.

En six saisons avec les Marlins de Miami, les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York, il a compilé une fiche de 38-46 avec une m.p.m. de 4,21.

Les Rays ont également inscrit le nom de l’espoir au monticule Jose DeLeon sur la liste des blessés pour 10 jours, une transaction attendue à la suite de la reconstruction ligamentaire du coude qu’il a subie. Le droitier Austin Pruitt a été rappelé du niveau AAA, tandis que le releveur Daniel Hudson, assuré de toucher 5,5 millions $ US, a été libéré.