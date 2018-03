LAS VEGAS — L’organisme Las Vegas Stadium Authority a signé les documents nécessaires pour démarrer la construction du futur domicile des Raiders.

Mercredi, le président de l’équipe, Marc Badain, et le numéro 1 de LVSA, Steve Hill, ont signé le bail et les accords de développement.

Le stade de 65 000 sièges, qui coûtera 1,8 milliard $, va aussi héberger les Rebels de UNLV.

Mardi, les propriétaires de la NFL ont approuvé par un vote de 31-1 les plans du stade et le financement, dont un prêt de 200 M $ venant de la ligue.

Les Raiders prévoient que la construction sera terminée le 1er août 2020.

L’organisation estime que le déménagement d’Oakland à Las Vegas coûtera plus de deux milliards $, car on veut aussi construire un complexe d’entraînement et un quartier général.