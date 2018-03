TORONTO — Mitch Marner a prolongé à dix sa séquence de matchs avec au moins un point grâce à une récolte d’un but et une aide, et il a guidé les Maple Leafs de Toronto vers une victoire de 4-3 face aux Panthers de la Floride mercredi soir.

Les hommes de Mike Babcock ont récolté un 46e gain, un record d’équipe, et un 27e à domicile, une autre marque d’équipe.

James van Riemsdyk a ajouté son 35e de la saison, et le 200e de sa carrière. Auston Matthews (30e) et Patrick Marleau (25e) ont également déjoué Roberto Luongo, qui a bloqué 31 tirs.

Marner, qui compte quatre buts et neuf mentions d’aide durant sa séquence de dix matchs avec au moins un point, totalise 30 points, dont 11 buts à ses 20 dernières rencontres.

Dans la défaite, Jonathan Huberdeau, avec un doublé, et Evgenii Dadonov ont déjoué Frederik Anderson, qui a réalisé 30 arrêts et mérité une 36e victoire cette saison, un sommet personnel en carrière.

Huberdeau et Dadonov ont atteint le plateau des 25 buts.

Avec ce gain, les Maple Leafs ont fait un pas de plus vers une qualification dans les séries éliminatoires. Une défaite en temps réglementaire des Flyers de Philadelphie face à l’Avalanche du Colorado, plus tard mercredi, assurerait la participation de la formation torontoise.

De leur côté, les Panthers (39-29-7) demeurent à trois points des Devils du New Jersey dans la course pour le huitième rang de l’Association Est, avec un match en main.