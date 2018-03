DENVER — Ivan Provorov a récolté un but et une aide, Petr Mrazek a bloqué les 17 tirs auxquels il a fait face en relève au partant Michal Neuvirth et les Flyers de Philadelphie ont battu l’Avalanche du Colorado 2-1 mercredi soir.

Claude Giroux a marqué l’autre filet des Flyers, qui se sont hissés au troisième rang de la section Métropolitaine. Ils totalisent 92 points, le même nombre que les Penguins de Pittsburgh, qui ont cependant joué une partie de moins.

Les Flyers ont amorcé le match avec aplomb et marqué leurs deux buts en première période, même s’ils avaient perdu en prolongation contre les Stars de Dallas la veille.

À son premier match depuis une blessure au bas du corps le 18 février, Neuvirth a stoppé neuf des dix rondelles dirigées vers lui. Il a quitté la rencontre au milieu de la deuxième période pour une raison non précisée.

Mrazek a résisté à un barrage de tirs lors des dernières secondes du match.

Matt Nieto a marqué le seul but de l’Avalanche, qui demeure au neuvième rang au classement général de l’Association Ouest. Il vient de perdre trois de ses quatre dernières parties, dont deux à domicile où il a été intraitable cette saison. À ses 21 dernières sorties au Pepsi Center, l’Avalanche présente une fiche de 16-4-1.