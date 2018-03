VARSOVIE, Pologne — Même s’il a failli perdre l’usage de sa main droite dans un accident survenu en rallye en 2011, les essais auxquels s’est plié le pilote Robert Kubica pour l’écurie Renault l’an dernier ont prouvé qu’il pouvait envisager un retour à temps plein en Formule 1.

Le Polonais n’a pu décrocher un volant chez Renault, l’équipe pour laquelle il pilotait au moment de son accident, mais a confié jeudi qu’il avait réalisé que «tout n’est pas perdu».

Kubica, maintenant un pilote d’essai chez Williams derrière le Québécois Lance Stroll et le Russe Sergey Sirotkin, n’a pas retrouvé toutes les sensations dans sa main droite, mais a assuré qu’il pouvait encore être compétitif.

«Tout le monde sait que je suis affaibli, mais… pas suffisamment pour m’empêcher de piloter une voiture de Formule 1», a déclaré Kubica, qui n’a pas évolué en F1 depuis six ans, mais qui a pris part à quelques épreuves en rallye.

Kubica a signé 12 podiums en F1 entre 2006 et 2010, et il était considéré à l’époque comme étant l’une des étoiles montantes de la discipline. Aujourd’hui âgé de 33 ans, son objectif est de retourner en F1, bien qu’il admette ne pas disposer d’une grande fenêtre d’opportunité.

Il a souligné que son rôle chez Williams était un pas dans la bonne direction, et que sa présence dans les paddocks de la F1 lui avait permis de renouer «avec mon obsession, ce qui me donne la force de me lever chaque matin et d’essayer de me surpasser».

Kubica a aussi souligné que son rôle en F1 lui empêchera cette saison de prendre part à des épreuves de rallye sanctionnées par la FIA.