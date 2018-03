NEW YORK — Le spécialiste des fins de match Greg Holland et les Cardinals de St. Louis auraient conclu une entente d’une saison d’une valeur de 14 millions $US, a révélé une source au fait des négociations.

Cette personne a requis l’anonymat jeudi puisque le pacte est conditionnel à un examen médical, et qu’il n’a toujours pas été confirmé par l’équipe.

Holland était un joueur autonome sans compensation après avoir dominé la Ligue nationale en signant 41 sauvetages la saison dernière avec les Rockies du Colorado. Son arrivée sera significative dans l’enclos des releveurs des Cardinals, qui était affaibli par de nombreuses blessures survenues récemment.

Les Cardinals affrontaient les Mets de New York jeudi après-midi.