TORONTO — Le nom du joueur d’arrêt-court des Blue Jays de Toronto Troy Tulowitzki a été inscrit sur la liste des blessés pour 60 jours de manière rétroactive au 28 mars, en raison de la présence d’éclats d’os dans son talon droit.

Tulowitzki a subi une blessure à une cheville qui a mis un terme à sa saison le 28 juillet dernier, et il n’a plus joué depuis ce temps. Il a frappé et capté quelques roulants pendant le camp d’entraînement, mais était incapable de courir. Le joueur qui a participé à cinq matchs des étoiles en carrière a raté au moins 30 rencontres à chacune de ses six dernières campagnes, et il est maintenant certain qu’il prolongera cette séquence.

Tulowitzki est ralenti par la présence d’éclats d’os depuis au moins trois ans, mais ceux-ci l’ont surtout ennuyé pendant sa rééducation à la suite d’une intervention chirurgicale. Celle-ci visait à réparer un ligament qu’il a endommagé en écrasant le pied de C.J. Cron, alors qu’il tentait de battre un relais au premier coussin des Angels de Los Angeles.

Les Blue Jays ont acquis Tulowitzki des Rockies du Colorado en 2015. Ce fut l’une des nombreuses transactions réalisées à la date limite cette saison-là, en route vers la conquête du titre de la section Est de la Ligue américaine — une première après une disette de 22 ans sans participation aux séries éliminatoires.