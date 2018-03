MONTRÉAL — Quand le Canadien s’est réuni au Centre Bell en octobre pour la photo d’équipe, la formation montréalaise présentait un dossier de 2-6-1. Cinq mois plus tard, la situation de l’équipe ne s’est guère améliorée, même s’il y avait plusieurs visages différents sur celle prise jeudi.

Le Canadien avait pris une première photo d’équipe le 25 octobre, au lendemain d’une victoire de 5-1 face aux Panthers de la Floride. Tomas Plekanec et Brandon Davidson avaient notamment participé à la rencontre. Al Montoya, Torrey Mitchell et Joe Morrow avaient été laissés de côté. Ils sont maintenant tous sous d’autres cieux. Shea Weber, Phillip Danault, Victor Mete, Andrew Shaw et Max Pacioretty étaient tous suffisamment en santé pour jouer, contrairement à la situation actuelle.

Jeudi, Daniel Carr, Nicolas Deslauriers, Byron Froese, Logan Shaw, Noah Juulsen, Brett Lernout, Mike Reilly et Antti Niemi étaient parmi les nouveaux visages à se retrouver dans la photo d’équipe de fin de saison.

Difficile de dire si cette rotation dans le personnel est la cause ou la conséquence des insuccès de l’équipe, qui ne sera pas des séries pour une deuxième fois en trois ans.

«Le hockey est une business, a répondu Jonathan Drouin. Si ça ne fonctionne pas, il faut que ça change. Il y a des personnes en haut qui travaillent comme nous, qui ont une ‘job’ à faire comme nous. Oui, l’équipe a beaucoup changé, mais toutes les équipes vivent ça.

«Chaque joueur n’a pas besoin de rencontrer les entraîneurs. Quand tu ne fais pas les séries, ça veut dire que toi-même tu n’en as pas fait assez. Même si tu as une bonne saison, tu dois te regarder dans le miroir et trouver des choses à améliorer.

«Toutes les équipes qui ne seront pas des séries vont avoir des choses à évaluer et à changer. Mais j’espère revoir plusieurs des mêmes visages ici l’automne prochain.»

Drouin a été au coeur des changements chez le Canadien l’été dernier, quand il a été acquis du Lightning de Tampa Bay en retour du défenseur Mikhail Sergachev. L’été précédent, le directeur général Marc Bergevin avait fait un autre coup d’éclat en échangeant P.K. Subban aux Predators de Nashville contre Weber.

«Il va toujours y avoir des changements et c’est à nous, les joueurs, de ne pas trop y penser, a affirmé Brendan Gallagher. Nous faisons notre travail et nous laissons la direction faire le sien. Elle fait du bon travail depuis que je suis ici. Peu importe qui fait partie de l’équipe la saison prochaine, nous allons tenter de nous assurer que ça fonctionne.»

L’entraîneur-chef Claude Julien continue d’ailleurs à mettre la table pour la prochaine saison.

«Il nous reste cinq matchs en huit jours. Nos entraînements, il faut les gérer d’une façon où oui, on veut enseigner, mais il faut aussi que les gars gardent leur énergie pour les matchs, parce que c’est là qu’ils sont évalués», a expliqué Julien.

«Dans notre territoire, on donne trop de lancers de l’enclave et il faut mieux réagir défensivement. Offensivement, il faut mieux gérer la rondelle parce qu’on prend des mauvaises décisions en tentant des jeux à haut risque et on redonne la rondelle à l’autre équipe, ce qui réduit notre temps en zone offensive. On travaille sur des détails comme ça et on espère améliorer ces aspects de notre jeu.»

Reste à voir si les joueurs présents à l’entraînement au cours de la dernière semaine de la saison seront ceux qui auront le défi de faire oublier la campagne 2017-18 l’automne prochain.