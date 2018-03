Ian Happ a cogné un circuit sur le tout premier tir de la saison et les Cubs de Chicago ont battu les Marlins de Miami 8-4, jeudi.

Les Cubs ont ajouté deux autres points à leur premier tour au bâton, puis Anthony Rizzo et Kyle Schwarber ont ajouté des longues balles en solo.

Rizzo s’est touché le coeur et a pointé au ciel en croisant la plaque, après son circuit. Natif de Fort Lauderdale, il est allé à l’école secondaire Stoneman Douglas à Parkland, où 17 personnes ont été tuées dans une fusillade, le mois dernier.

Jon Lester a donné quatre points en trois manches et un tiers. Steve Cishek (1-0) a obtenu les cinq retraits suivants.

Jose Urena (0-1) a eu besoin de 36 tirs en première manche. Il a quitté après quatre manches, ayant donné cinq points, six coups sûrs et quatre buts sur balles.

Cards 4 Mets 9

Yoenis Cespedes a produit trois points avec deux simples et les Mets de New York ont défait les Cardinals de St. Louis, 9-4.

Les Mets n’ont pas été menacés après le double d’un point d’Adrian Gonzalez, qui a donné les devants 4-3 aux New-Yorkais en cinquième.

Gonzalez a cogné deux coups sûrs et a soutiré deux buts sur balles.

Le premier frappeur Brandon Nimmo a fait quatre présences sur les buts, marquant deux fois.

Noah Syndergaard (1-0) a retiré 10 frappeurs au bâton, accordant quatre points en six manches.

Yadier Molina et Jose Martinez ont frappé des circuits dans une cause perdante.

Carlos Martinez (0-1) a permis cinq points, quatre coups sûrs et six buts sur balles en quatre manches et un tiers.