SYDNEY, N.-É. — Nicolas Guay a marqué à mi-chemin en première période et les Voltigeurs de Drummondville ont gagné 5-1 au Cap-Breton, jeudi, écartant ainsi les Screaming Eagles en cinq matches, au premier tour des séries.

Joe Veleno, Yvan Mongo, Connor Bramwell et Xavier Simoneau ont aussi fait mouche pour les visiteurs.

Olivier Rodrigue a bloqué 16 tirs, ne cédant que devant Leon Gawanke.

Kevin Mandolese a permis trois buts en 19 tirs, puis Kyle Jessiman a flanché une fois en neuf tirs. Simoneau a marqué dans un filet désert.

Les Voltigeurs menaient 3-0 après 40 minutes. Guay et Veleno ont déjoué Mandolese avec des tirs du poignet, puis Mongo a fait 3-0 avec une belle feinte du revers, suite à une charge sur le flanc gauche.

Il y a six matches au programme vendredi, dans le circuit Courteau.

Les Tigres et les Mooseheads ont la chance d’écarter les Olympiques et le Drakkar, respectivement. Saguenéens et Titan sont dans l’impasse 2-2, tout comme les séries Phoenix – Huskies et Océanic – Wildcats. Les Remparts mènent leur série 2-1 contre les Islanders.