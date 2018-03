NASHVILLE — Ryan Ellis a enfilé l’aiguille alors qu’il restait 9:54 à faire en troisième période pour propulser les Predators de Nashville vers une victoire de 5-3 aux dépens de Sharks de San Jose, jeudi soir.

Avec une récolte de 111 points cette saison, les Preds ont établi un tout nouveau record de concession.

Avec leur 50e victoire de la saison, les Predators ont creusé l’écart au sommet du classement de la LNH portant à quatre points leur avance sur les Bruins de Boston, en route vers le Trophée du Président. La troupe de Peter Laviolette a surpassé la récolte de 110 points qu’avait obtenue l’équipe en 2006-07. C’était également la 100e soirée consécutive où le Bridgestone Arena présentait le match à guichets fermés. Cette séquence c’était amorcée le 7 avril 2016 face aux Sharks.

Craig Smith et Viktor Arvidsson ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide, Kyle Turris a ajouté un but et Filip Forsberg a obtenu trois aides. Nick Bonino a ajouté un but dans un filet désert avec 17 secondes à écouler, pour les Predators.

Juuse Saros a réalisé 39 arrêts dans la victoire. Il a notamment frustré Logan Couture lors d’un tir de pénalité, avec 1:53 à faire au troisième engagement.

Couture, Brenden Dillon et Mikkel Boedker ont sonné la charge pour les Sharks. La formation californienne a ainsi mis un terme à sa séquence de neuf matchs avec au moins un point. Martin Jones a pour sa part repoussé 27 tirs.