CHICAGO — Scott Foster, gardien de dernier recours, a disputé les 14 dernières minutes de jeu après que Anton Forsberg et Collin Delia eurent subi des blessures, et les Blackhawks de Chicago ont défait les Jets de Winnipeg 6-2, jeudi soir.

Il s’agissait de la première apparition compétitive de Foster depuis les 20 minutes qu’il a disputé en relève pour l’Université de Western Michigan, en 2005-06.

Forsberg, qui devait amorcer la rencontre, s’est blessé durant la période d’échauffements. Delia, qui a été rappelé des mineurs mercredi, a par la suite bloqué 25 des 27 rondelles dirigées vers lui, avant de subir une blessure au bas du corps en troisième période.

Après une courte période d’échauffements, Foster, âgé de 36 ans, a poursuivi le match et a même été acclamé par la foule lorsqu’il s’est imposé face à Tyler Myers, son premier arrêt de la soirée. Il a été parfait, faisant face à six lancers.

Tomas Jurco a enfilé deux buts pour la première fois de sa carrière, tandis que Patrick Kane, Alex DeBrincat et le défenseur Erik Gustafsson ont tous les trois récolté un but et une aide. Brandon Saad a complété la marque, alors que Dylan Sikura a obtenu deux mentions d’assistance.

À 32 ans, Brent Seabrook est devenu le cinquième joueur de l’histoire de la concession à disputer son 1000e match dans l’uniforme des Blackhawks, rejoignant Stan Mikita, Bobby Hull, Eric Nesterenko et Bob Murray.

Bryan Little a inscrit son 200e but dans la LNH pour les Jets. Mark Scheifele a également secoué les cordages, tandis que Eric Comrie, qui remplaçait Connor Hellebuyck, a repoussé 36 tirs.