OTTAWA — Erik Karlsson s’est adressé aux médias pour la première fois, jeudi soir, après avoir annoncé la semaine dernière le décès de son fils, Axel.

Le 20 mars, Karlsson et son épouse Melinda, ont révélé publiquement que leur fils était mort-né. Le couple avait annoncé en novembre qu’ils attendaient leur premier enfant.

«Je me porte relativement bien, a mentionné Karlsson après la victoire des Sénateurs aux dépens des Panthers. Nous avons passé des moments extrêmement difficiles et c’est une situation dans laquelle je ne croyais jamais me retrouver. Je voulais simplement remercier mes coéquipiers, l’organisation, la communauté, les partisans de la LNH et les gens que nous connaissons à peine pour tout le support et le temps qu’ils nous ont accordé pour nous permettre de vivre notre deuil.

«Lorsque je regarde derrière, je me rends compte que ç’a nous a fait un bien fou, tous les gens qui nous ont contactés, les gens que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Ça nous a aidés à passer au travers un peu.»

Karlsson a toutefois admis que de passer à autre chose sera un processus très difficile.

«Ça va nous prendre un certain moment pour revenir à une situation normale, mais nous faisons tout ce qui est en notre possible pour demeurer positifs, a raconté le capitaine des Sénateurs. Je crois que mon épouse a géré la situation à merveille jusqu’à présent, plus que je n’aurais pu l’imaginer. Ce n’est pas quelque chose à laquelle nous étions préparés.»

Karlsson a raté deux matchs avant de prendre la décision d’effectuer un retour au jeu samedi, face aux Hurricanes de la Caroline. Il n’a toutefois pas confirmé s’il voyagerait avec l’équipe la semaine prochaine pour le dernier voyage de la saison.

«Je vais me rendre à Detroit (vendredi), a souligné Karlsson. Je vais quitter le domicile familial pour la première fois et je vais voir comment ça se passe. Mon épouse éprouve encore quelques difficultés. Physiquement, elle s’en sort très bien et s’est un grand soulagement. Nous allons y aller un jour à la fois. C’est tout ce qu’on peut faire pour le moment. Je vais jouer à Detroit et ensuite je vais affronter les Jets de Winnipeg à domicile. Nous allons par la suite réévaluer la situation pour la suite des choses.»