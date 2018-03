LOS ANGELES — Jeff Carter a touché la cible à chacune des trois périodes pour compléter un tour du chapeau et les Kings de Los Angeles ont défait les Coyotes de l’Arizona 4-2, jeudi soir.

Il s’agissait de son sixième tour du chapeau en carrière.

Carter a trouvé le fond du filet pour un troisième match d’affilée, aidant les Kings à prendre une avance de deux points au classement sur les Ducks d’Anaheim, pour obtenir le troisième rang de la section Pacifique. Les deux équipes rivales s’affronteront vendredi soir, à Anaheim.

Anze Kopitar a également fait mouche pour les Kings, tandis que Drew Doughty et Tyler Toffoli ont chacun récolté deux mentions d’assistance. Jack Campbell a quant à lui repoussé 20 des 22 tirs dirigés vers lui.

Kevin Connauton a inscrit un deuxième but en autant de soirs, alors que Max Domi a récolté un but et une aide pour les Coyotes, qui avaient remporté leurs deux précédents duels face aux Kings. Darcy Kuemper a réalisé 31 arrêts.