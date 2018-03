EDMONTON — L’ailier défensif des Eskimos d’Edmonton John Chick a annoncé sa retraite vendredi, mettant ainsi un terme à une carrière de huit saisons dans la Ligue canadienne de football.

Chick, qui a gagné la coupe Grey avec les Roughriders de la Saskatchewan en 2007 et 2013, était considéré comme l’un des meilleurs joueurs du circuit à sa position. Il a partagé la dernière campagne entre les Tiger-Cats de Hamilton et les Eskimos.

Chick, qui est âgé de 35 ans, a été échangé aux Eskimos en août dernier. Il a effectué 14 plaqués, trois sacs et un touché de sûreté en huit matchs avec le club albertain.

Le joueur de six pieds, quatre pouces et 248 livres originaire de Gillette, au Wyoming, a entamé sa carrière dans la LCF avec les Roughriders en 2007, et il a été nommé le joueur défensif par excellence du circuit canadien en 2009.

Il a aussi porté l’uniforme des Colts d’Indianapolis en 2010 et a pris part à 19 rencontres en deux saisons avec les Jaguars de Jacksonville, avant d’effectuer un retour avec les Roughriders en 2013. Chick avait accepté un contrat à titre de joueur autonome sans compensation des Tiger-Cats en 2016.

En 125 matchs en carrière dans la LCF, Chick a enregistré 242 plaqués, réussi 72 sacs et effectué une interception.