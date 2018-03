CLEVELAND — Les Browns de Cleveland ont poursuivi leurs emplettes de la saison morte en offrant une entente de deux saisons au quart-arrière Drew Stanton.

Le joueur autonome sans compensation épaulera Tyrod Taylor, qui a récemment été acquis des Bills de Buffalo. Les Browns devraient également sélectionner un quart lors du prochain repêchage de la NFL, puisqu’ils disposent du premier choix universel.

Stanton a accepté l’offre des Browns vendredi. Il offrira de la profondeur et une alternative à l’équipe, si Taylor tombe au combat.

Depuis qu’ils ont compilé un dossier de 0-16 en 2017, les Browns ont échangé leurs ex-partants DeShone Kizer et Cody Kessler, en plus d’obtenir Taylor et d’ajouter Stanton, qui entamera une 12e saison dans la NFL.

Le quart de six pieds, trois pouces et 226 livres a effectué 17 départs en carrière avec les Lions de Detroit, les Colts d’Indianapolis et les Cardinals de l’Arizona. Stanton a présenté une fiche de 11-6 à titre de partant, et il a amassé 4059 verges de gains en plus d’avoir décoché 20 passes de touché.

Les Browns ont aussi conclu un pacte avec l’ailier espacé Jeff Janis, qui a capté 17 passes en quatre saisons avec les Packers de Green Bay.