KEY BISCAYNE, Fla. — John Isner s’est approché un peu plus du titre le plus prestigieux de sa carrière de 14 ans sur le circuit de l’ATP en disposant de Juan Martin del Potro 6-1, 7-6 (2) en demi-finales, vendredi après-midi, à l’Omnium de Miami.

Isner, la 14e tête de série, présente une fiche de 0-3 en carrière en finale d’un tournoi de la série Masters 1000. Son adversaire dimanche sera le vainqueur de l’autre demi-finale entre la quatrième tête de série Alexander Zverev et l’Espagnol Pablo Carreno Busta.

L’Américain a mis un terme à la séquence de 15 victoires de del Potro, qui a triomphé au tournoi d’Indian Wells il y a deux semaines en disposant en finale de Roger Federer. La fatigue accumulée par l’Argentin ces derniers temps semble avoir favorisé Isner, qui a dominé son adversaire au service ainsi qu’en fond de terrain.

Le géant de six pieds et 10 pouces a décoché 13 as, et il ne s’est jamais retrouvé à égalité 40-40 alors qu’il était au service.