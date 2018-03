TORONTO — Le joueur d’arrêt-court des Blue Jays de Toronto Troy Tulowitzki aura recours à une intervention chirurgicale au pied, la semaine prochaine, afin de retirer des éclats d’os.

Le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, en a fait l’annonce vendredi.

Le nom de Tulowitzki avait été inscrit sur la liste des blessés pour une durée 60 jours, la veille, et de manière rétroactive au 28 mars. L’intervention chirurgicale aura lieu lundi. Atkins a affirmé que son joueur pourrait être de retour sur le terrain dans huit semaines.

Atkins a ajouté que les éclats d’os étaient attachés aux tendons d’Achille de Tulowitzki. L’intervention permettrait de retirer les éclats, mais laisserait les tendons intacts.

Âgé de 33 ans, Tulowitzki n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé à la cheville droite contre les Angels de Los Angeles, en juillet, lorsqu’il a tenté de battre un relais au premier coussin. Son pied avait atterri sur le talon du joueur de premier but C.J. Cron.

Tulowitzki, qui a participé à cinq matchs des étoiles en carrière, a raté au moins 30 rencontres à chacune de ses six dernières campagnes, et il est maintenant certain qu’il prolongera cette séquence.