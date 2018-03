CINCINNATI — Max Scherzer a retiré 10 frappeurs sur des prises en six manches de travail et les Nationals de Washington ont amorcé la défense de leur titre de la section Est de la Ligue Nationale en remportant leur premier match de la saison, 2-0, face aux Reds de Cincinnati, vendredi.

La vedette des Nationals Bryce Harper a frappé deux coups sûrs, mais il a mis un terme à sa séquence avec au moins un circuit lors du premier match de la saison.

Une journée après que le match eut été reporté en raison de la pluie, Scherzer (1-0), qui a remporté le trophée Cy Young lors des deux dernières saisons, a concédé cinq coups sûrs, un but sur balles et a permis à un seul adversaire de se rendre plus loin que le premier but. Les Reds ont permis à leur offensive d’atteindre le deuxième et le troisième but.

Brandon Kintzler et Ryan Madson ont pour leur part muselé l’adversaire avant que Sean Doolittle ne s’amême en neuvième pour récolter le sauvetage.