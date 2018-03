RANCHO MIRAGE, Calif. — Pernilla Lindberg et Sung Hyun Park se sont forgé une importante avance, vendredi, ce qui leur a permis de prendre les commandes du tournoi ANA Inspiration.

Park et Lindberg se sont emparées du premier rang grâce à un pointage cumulatif de moins-12, un record pour le tournoi. Elles ont devancé Jessica Korda, qui s’est hissée au troisième rang, par trois coups à Mission Hills.

Park a disputé la meilleure ronde du tournoi en remettant une carte de 64 (moins-8). La championne de l’Omnium féminin des États-Unis a réussi neuf trous en deçà de sept coups. Elle a même réalisé un aigle au 15e trou pour couronner sa journée de travail.

Lindberg, qui avait pris les devants la veille, a terminé avec une ronde de 67. La Suédoise de 31 ans avait remis une carte de 65 lors de la première ronde et est la seule joueuse à n’avoir commis aucun boguey lors des deux premiers jours de la compétition.

Korda a enfilé sept oiselets pour terminer avec une ronde de 68.

Après avoir disputé une ronde de 71, jeudi, la Canadienne Alena Sharp a joué 68 et s’est hissé au 11e rang, en compagnie des Sud-Coréennes Jeong Eun Lee, Inbee Park et In Gee Chun. Brooke Henderson (75), l’autre représentante de l’unifolié, a pour sa part été reléguée au 64e rang.