NEW YORK — Auston Matthews a brisé l’égalité alors qu’il restait un peu moins de quatre minutes à faire en troisième période pour propulser les Maple Leafs de Toronto vers un gain de 5-4 aux dépens des Islanders de New York, vendredi soir.

Mitch Marner et Nazem Kadri ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide, tandis que Nikita Zaitsev et James van Riemsdyk ont également touché la cible pour la formation torontoise. Frederik Andersen a repoussé 29 tirs pour aider les Maple Leafs à remporter un huitième match en 10 rencontres et à prolonger le record de franchise avec la 47e victoire de la saison.

La troupe de Mike Babcock, qui a confirmé sa place en séries éliminatoires lorsque les Panthers de la Floride se sont inclinés face aux Sénateurs d’Ottawa jeudi soir, détient le troisième rang de la section Atlantique, ce qui pourrait changer au cours des prochains jours.

Anthony Beauvillier a inscrit un but et une aide, alors que Johnny Boychuk, Brock Nelson et John Tavares ont également noirci la feuille de pointage du côté des Islanders, qui ont encaissé un 15e revers en 18 matchs (3-11-4). Jordan Eberle a obtenu deux mentions d’assistance et Christopher Gibson a effectué 27 arrêts.

Sur le but gagnant, Matthews a fait dévier le tir de William Nylander devant Gibson pour marquer son 31e but de la saison.