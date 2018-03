TORONTO — Masahiro Tanaka a disputé six manches exemplaires et Tyler Wade a cogné un double de deux points pour permettre aux Yankees de New York de défaire les Blue Jays de Toronto 4-2, vendredi soir.

Les Blue Jays ont ainsi amorcé la saison en encaissant un deuxième revers d’affilée.

Tanaka (1-0) a retiré huit frappeurs sur des prises, dont quatre de façon consécutive en troisième et quatrième manche, et a alloué un seul point en trois coups sûrs. Le lanceur droitier a réalisé 79 lancers, dont 61 étaient des prises.

Brandon Drury a frappé deux coups sûrs pour les Yankees (2-0), récoltant deux points produits, et Didi Gregorius a frappé un triple et un double en trois présences au bâton.

Randal Grichuk a frappé un circuit aux dépens de Tanaka, son premier coup sûr dans l’uniforme des Blue Jays et Yangervis Solarte a produit un point en frappant un double devant Aroldis Chapman en neuvième.

Aaron Sanchez (0-2) a encaissé la défaite, allouant quatre points en huit coups sûrs, en plus d’accorder quatre buts sur balles. En cinq manches et deux tiers de travail, il a retiré deux adversaires grâce à des prises.

Stanton avait auparavant claqué deux circuits, jeudi, avec les Yankees.

Drury a frappé un double au champ droit alors qu’il y avait deux retraits en deuxième manche, pour permettre à Gary Sanchez de croiser le marbre, procurant les devants 1-0 aux Yankees.

Grichuk a cependant répliqué avant la fin de la manche, envoyant la première balle à laquelle il a fait face dans les gradins du champ centre, pour niveler la marque. Il s’agissait de la deuxième longue balle de Grichuk au Rogers Centre — il avait cogné son premier circuit en carrière au domicile des Jays, en 2014, alors qu’il jouait pour les Cardinals de St. Louis.

Drury a redonné les devants aux New-Yorkais avec un simple en quatrième manche et Wade a mis un terme à la soirée de travail de Sanchez en frappant un double de deux points en sixième manche, alors qu’il y avait deux retraits, pour porter la marque à 4-1.