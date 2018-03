NEW YORK — Brayden Point et Cédric Paquette ont tous les deux marqué deux buts et le Lightning de Tampa Bay a aisément défait les Rangers de New York 7-3, vendredi soir.

Le Lightning a stoppé à trois sa séquence de revers et il a repris l’exclusivité du premier rang de la section Atlantique et de l’Association Est. Ses 108 points le placent devant les Bruins de Boston, qui en ont 107.

J.T. Miller a ajouté un but en avantage numérique, Dan Girardi a fait bouger les cordages contre son ancienne équipe et Alex Killorn a amassé un but et une mention d’aide. Louis Domingue a réalisé 28 arrêts.

La recrue des Rangers Filip Chytil a touché la cible pour une première fois dans la LNH. Chris Kreider et Brady Skjei ont aussi noirci la feuille de pointage. Ondrej Pavelec a quant à lui bloqué 43 rondelles.

La seule visite de la saison du Lightning au Madison Square Garden coïncidait avec le dernier match de la saison des Rangers à domicile, qui disputeront leurs quatre dernières parties à l’étranger.