ANAHEIM, Calif. — Rickard Rakell a fait bouger les cordages alors qu’il restait 19 secondes à faire en prolongation et les Ducks d’Anaheim ont défait les Kings de Los Angeles 2-1, vendredi soir.

Nick Ritchie a marqué le premier but des Ducks et John Gibson a réalisé 28 arrêts dans la victoire. Les Ducks affichent un rendement de 6-1-1 à leurs huit dernières rencontres. Ondrej Kase a obtenu deux mentions d’aide.

Drew Doughty a trompé la vigilance de Gibson, tandis que Jonathan Quick a fait face à 33 tirs pour les Kings, qui présentent un dossier de 2-0-3 face à leurs principaux rivaux.

Les Kings détiennent un point d’avance sur les Ducks d’Anaheim au classement et pointent au troisième rang de la section Pacifique. Les Ducks ont quatre matchs à jouer, alors que les Kings en ont trois. Les Kings auraient toutefois l’avantage advenant une égalité entre les deux équipes, puisqu’ils ont plus de victoire en temps réglementaire et en prolongation que les Ducks.