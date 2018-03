BOSTON — Jake DeBrusk a touché la cible deux fois à son premier match en plus de deux semaines et les Bruins de Boston ont facilement battu les Panthers de la Floride 5-1, samedi après-midi.

Les Bruins ont repris l’exclusivité du premier rang de la section Atlantique et de l’Association Est, un point devant le Lightning de Tampa Bay, qui n’est pas en action samedi.

David Krejci a amassé trois aides, la recrue Ryan Donato a obtenu un but et une assistance alors que Patrice Bergeron et Nick Holden ont aussi enfilé l’aiguille pour les Bruins.

Tuukka Rask a stoppé 30 tirs pour la troupe de Bruce Cassidy, qui a gagné quatre de ses cinq dernières parties. Les Bruins ont récolté au moins un point au cours de leurs huit derniers matchs et 15 de leurs 17 derniers.

Jamie McGinn a été l’unique marqueur des Panthers, qui restent à trois points des Devils du New Jersey et du huitième et dernier échelon donnant accès aux séries dans l’Est. James Reimer a repoussé 17 des 22 lancers dirigés vers lui avant d’être remplacé par Roberto Luongo en fin de deuxième période.

Luongo a été parfait devant 11 tirs.