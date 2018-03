DÉTROIT — Jimmy Howard a stoppé 31 tirs pour récolter un premier blanchissage cette saison et les Red Wings de Detroit ont vaincu les Sénateurs d’Ottawa 2-0, samedi.

Dylan Larkin et Andreas Athanasiou ont fait bouger les cordages pour aider les Red Wings à signer un troisième gain de suite. Il s’agit de leur plus longue séquence de succès depuis une série de quatre victoires, entre le 29 décembre et le 5 janvier.

Il s’agissait d’un 24e jeu blanc en carrière pour Howard. Les Sénateurs ont été blanchis à neuf reprises cette saison.

Mike Condon a conclu la partie avec 25 arrêts pour les Sénateurs.

Après une première période sans but, les Red Wings ont ouvert le pointage à 4:10 du deuxième vingt. Anthony Mantha a remis la rondelle à Larkin, qui a trompé la vigilance de Condon. Athanasiou a doublé l’avance des siens au dernier tiers, utilisant Evgeni Svechnikov comme écran.