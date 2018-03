VANCOUVER — Le défenseur Alexander Edler a mis fin au débat en prolongation et les Canucks de Vancouver ont triomphé 5-4 aux dépens des Blue Jackets de Columbus, samedi.

Edler s’est emparé d’une rondelle libre dans le territoire des Blue Jackets et il a patienté avant de tromper la vigilance de Joonas Korpisalo.

Les Blue Jackets ont marqué trois buts en 2:37, en fin de troisième période, pour effacer un retard de 4-1.

Pierre-Luc Dubois a amorcé la remontée en marquant en avantage numérique, à 16:02. Zach Werenski a touché la cible à 18:23 et 16 secondes plus tard, Cam Atkinson a créé l’égalité.

Darren Archibald, Bo Horvat, Nikolay Goldobin et Jussi Jokinen ont fait bouger les cordages pour les Canucks, qui ont gagné un quatrième match de suite et cinq de leurs six derniers. À son premier départ en carrière dans la LNH, Thatcher Demko a effectué 26 arrêts.

Seth Jones a aussi trouvé le fond du filet pour les Blue Jackets tandis que Korpisalo a cédé cinq fois sur 29 lancers.