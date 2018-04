NEWARK, N.J. — Taylor Hall a marqué deux buts et les Devils du New Jersey ont fait un pas de plus vers les séries en l’emportant 4-3 contre les Islanders de New York, samedi soir.

En vertu d’une défaite de 5-1 des Panthers de la Floride contre les Bruins Boston, plus tôt samedi, les Devils ont cinq points d’avance au huitième rang de l’Association Est. La formation du New Jersey s’est aussi approchée à un point des Flyers de Philadelphie et de la première position des équipes repêchées de l’Est.

Stefan Noesen et Blake Coleman ont tous les deux récolté un but et une aide et les Devils ont gagné pour une septième fois lors de leurs 10 dernières sorties. Keith Kinkaid, qui a amorcé neuf des 10 derniers matchs, a bloqué 27 lancers.

Tanner Fritz, Anthony Beauvillier et Chris Wagner ont enfilé l’aiguille pour les Islanders, qui ont perdu 16 de leurs 19 dernières sorties. Thomas Greiss a effectué 31 arrêts à son premier match depuis le 16 février. Il avait subi une blessure à une cheville.

Hall, qui revient souvent dans les discussions concernant le joueur le plus utile de la LNH, connaît la meilleure saison de sa carrière avec 34 buts et 86 points. Les Devils tentent de participer aux séries pour une première fois depuis 2012.