BOSTON — Marcus Morris a amassé 25 points et neuf rebonds avant d’être expulsé de la partie, mais les Celtics de Boston sont venus de l’arrière pour battre les Raptors de Toronto 110-99, samedi soir.

La recrue Jayson Tatum a ajouté 24 points, six rebonds et quatre assistances pour les Celtics, qui ont remporté une sixième victoire de suite. Ils se sont approchés à deux matchs des Raptors et du sommet de l’Association Est.

Les deux formations doivent encore disputer six parties. Elles croiseront à nouveau le fer une dernière fois, mercredi soir, au Air Canada Centre.

Les choses se sont envenimées dans les dernières secondes de l’affrontement. Morris a reçu deux fautes techniques et il s’est fait montrer le chemin des douches. Du côté des Raptors, C.J. Miles et Serge Ibaka ont reçu une faute technique chacun.

Morris a obtenu au moins 20 points lors d’une quatrième rencontre consécutive.

DeMar DeRozan a mené les Raptors offensivement avec 32 points, sept rebonds et sept aides. Ibaka a fourni 15 points et 10 rebonds.