DALLAS — Le défenseur John Klingberg a obtenu un but et une aide et les Stars de Dallas ont eu raison du Wild du Minnesota 4-1, samedi soir.

Jason Spezza a touché la cible pour une première fois depuis le 16 janvier et les Stars, qui disputaient leur dernier match à domicile de la saison, n’ont gagné que pour seulement une deuxième fois au cours des 11 dernières parties.

Le Wild, qui s’accroche toujours à la troisième place dans la section Centrale avec quatre matchs à jouer, a perdu le deuxième duel de cette série aller-retour contre les Stars. Il avait gagné 5-2 la veille. Le Wild a vu sa séquence de sept parties avec au moins un point prendre fin.

Radek Faksa et Tyler Seguin, dans un filet désert, ont aussi marqué pour les Stars. Kari Lehtonen, qui devaient entretenir les espoirs de son équipe pendant que Ben Bishop était blessé, a stoppé 33 rondelles.

Zach Parise a été l’unique buteur du Wild tandis que Devan Dubnyk a réalisé 32 arrêts.