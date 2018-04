GLENDALE, Ariz. — Antti Raanta a repoussé 34 tirs pour récolter son troisième blanchissage de la saison et les Coyotes de l’Arizona ont enfilé trois buts en deuxième période pour écraser les Blues de St. Louis 6-0, samedi soir.

Quatre buts des Coyotes ont été marqués par la brigade défensive, dont Luke Schenn, qui a marqué son premier but en 61 matchs cette saison. Schenn a également donné de l’énergie à la foule en effectuant une solide mise en échec à l’endroit de Scottie Upshall, tôt en deuxième période.

Richard Panik a ajouté un but juste avant la mise en échec, et les Coyotes ont signé un 10e gain ce mois-ci.

Oliver Ekman Larsson a ajouté un but en avantage numérique et a obtenu une aide. Jakob Chychrun, Alex Goligosksi et Zac Rinaldo ont complété la marque, tandis que Max Domi et Dylan Strome ont récolté trois aides chacun pour les Coyotes. Panik a également obtenu une mention d’aide.

Les Blues avaient remporté huit de leurs 10 derniers matchs avant de s’effondrer. Ils pointent présentement, à égalité avec l’Avalanche du Colorado, au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest avec une récolte de 92 points en 78 matchs.

Jake Allen entamait un 12e départ consécutif devant la cage des Blues, mais a été remplacé après avoir concédé deux buts en 12 tirs. Carter Hutton a réalisé 15 arrêts par la suite.