VICTORIA — Catharine Pendrel a remporté la première épreuve de la saison en Coupe Canada de vélo de montagne présentée au complexe Bear Mountain, à Victoria, où se trouve le centre d’entraînement national de l’équipe canadienne.

Pendrel (Clif Pro), la championne en titre de cette épreuve et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, a largué le peloton à la mi-parcours et franchi le fil d’arrivée avec près d’une minute d’avance sur Haley Smith (Norco Factory), samedi.

Smith se rendra maintenant à Gold Coast, en Australie, pour représenter le Canada aux Jeux du Commonwealth. L’Américaine Haley Batten (Clif Pro) a pris la troisième place, devant la championne canadienne, Emily Batty (Trek Factory), quatrième. Batty représentera également le Canada à Gold Coast.

«J’ai connu un bon départ et je me retrouvée dans la roue de Haley Smith, qui menait la course, a déclaré Pendrel, de Kamloops, en Colombie-Britannique. Le groupe de cyclistes était encore assez imposant lors de la descente, alors j’ai augmenté la cadence lors de l’ascension suivante et j’ai pu me forger une certaine avance, que j’ai maintenue jusqu’à l’arrivée.»

Du côté masculin, le Néo-Écossais Andrew L’Espérance (Forward Racing – Norco) a vaincu de justesse le Québécois Léandre Bouchard (KMC-Ekoi-SR Suntour). Bouchard, qui avait pris le 27e échelon de l’épreuve de vélo de montagne aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, lui a concédé seulement deux secondes.

Le champion canadien Peter Disera (Norco Factory) a terminé troisième, malgré deux chutes en cours de route.